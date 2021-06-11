Від ракетного удару у Ємені загинули восьмеро осіб

Унаслідок кількох вибухів у єменському місті Маріб, загинуло щонайменше восьмеро осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

За словами міністра інформації Ємена Муаммара аль-Іріані, вибухи викликали дві балістичні ракети та два озброєні дрони, запущені бойовиками-хуситами. Унаслідок обстрілу постраждала мечеть, торговельний центр, жіночий виправний заклад та автомобіль швидкої медичної допомоги.

“Міністр вказав, що за попередніми даними загинуло восьмеро людей, в тому числі жінки, й 27 осіб отримали поранення. Два джерела у медичних закладах розповіли Reuters про п’ять загиблих та понад 15 поранених”, - йдеться у матеріалі.

Речник армії Ємена повідомив, що з двох запущених хуситами дронів один був збитий, а інший вибухнув у небі.

“Не вдалося отримати підтвердження обстрілів від пов’язаних з Іраном хуситів, які проводять наступ з наміром захопити останній контрольований міжнародно визнаним урядом регіон Ємена”, - зауважує Reuters.

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Нагадаємо: збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити із шиїтського руху "Ансар Аллах", котрі захопили столицю Сану і значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів

Фото: АА