Штати ввели санкції проти інтернаціональної мережі, що фінансувала хуситів

Штати ввели санкції проти інтернаціональної мережі, що фінансувала хуситів

Укрінформ
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти інтернаціональної мережі, яка допомагала фінансувати терористичну діяльність хуситів на Близькому Сході.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, передає Укрінформ.

«Очолювана іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалом мережа забезпечує десятки мільйонів доларів прибутку від продажу, зокрема, іранської нафти, значна частина якого потім спрямовується хуситам у Ємені через складну мережу посередників та бірж у кількох країнах»,- зауважили в американському Мінфіні.

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Фінансова підтримка хуситів дає їм змогу проводити атаки проти цивільних та критично важливої інфраструктури в Ємені та Саудівській Аравії, зауважили в Вашингтоні.

«Ці напади підривають зусилля, спрямовані на припинення конфлікту, і, що найтрагічніше, морять голодом десятки мільйонів невинних цивільних людей», - заявила у цьому зв’язку глава Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США Андреа Гакі.

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Таким чином, санкції США введені проти семи фізичних осіб, які мають громадянство Ємену, Сирії, Туреччини, у тому числі подвійне громадянство Арабських Еміратів, Великої Британії, Греції, Швеції, Сомалі та Індії. Крім того, обмеження запроваджені проти чотирьох компаній, зареєстрованих у Дубаї, Стамбулі та місті Сана (Ємен), а також танкера Triple Success під прапором Габону.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та урядом Ємену. Однак, за оцінками експертів, вона недостатньо реалізовується на практиці.

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