Штати ввели санкції проти інтернаціональної мережі, що фінансувала хуситів

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти інтернаціональної мережі, яка допомагала фінансувати терористичну діяльність хуситів на Близькому Сході.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, передає Укрінформ.

«Очолювана іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалом мережа забезпечує десятки мільйонів доларів прибутку від продажу, зокрема, іранської нафти, значна частина якого потім спрямовується хуситам у Ємені через складну мережу посередників та бірж у кількох країнах»,- зауважили в американському Мінфіні.

Фінансова підтримка хуситів дає їм змогу проводити атаки проти цивільних та критично важливої інфраструктури в Ємені та Саудівській Аравії, зауважили в Вашингтоні.

«Ці напади підривають зусилля, спрямовані на припинення конфлікту, і, що найтрагічніше, морять голодом десятки мільйонів невинних цивільних людей», - заявила у цьому зв’язку глава Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США Андреа Гакі.

Таким чином, санкції США введені проти семи фізичних осіб, які мають громадянство Ємену, Сирії, Туреччини, у тому числі подвійне громадянство Арабських Еміратів, Великої Британії, Греції, Швеції, Сомалі та Індії. Крім того, обмеження запроваджені проти чотирьох компаній, зареєстрованих у Дубаї, Стамбулі та місті Сана (Ємен), а також танкера Triple Success під прапором Габону.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та урядом Ємену. Однак, за оцінками експертів, вона недостатньо реалізовується на практиці.