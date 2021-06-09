В Афганістані вбили журналіста місцевої радіостанції

Афганського журналіста Хафізуллу Хакпарасту було вбито у місті Пул-е-Алам, що в провінції Логар, під час протистояння між місцевими співробітниками Сил безпеки й бойовиками терористичного угрупування «Талібан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Хакпарасту було вбито, коли він перебував у власному саду. Речник губернатора провінції вже заявив про початок розслідування вбивства журналіста.

Зазначається, що Хакпараст працював на місцевій радіостанції «Paygham-e-Mili», а також співпрацював з деякими національними і міжнародними ЗМІ.

У Місії ООН в Афганістані заявили, що щонайменше 11 правозахисників та працівників засобів масової інформації загинули в результаті цілеспрямованих нападів в Афганістані з вересня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Загалом 65 правозахисників та працівників ЗМІ було вбито в період з 1 січня 2018 року по 31 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у березні у місті Джелалабад на сході Афганістану було застрелено трьох працівників засобів масової інформації, які прямували додому з роботи.