В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали «бульбашкову сітку»

Безпілотник зняв кадри величезної групи китів біля узбережжя Нового Південного Уельсу, які демонстрували зовсім не типові для Австралії техніки упіймання криля.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, зняте торік відео викликало серед учених ажіотаж.

Така велика зграя китів називається супергрупою.

Як зазначається, поведінка при годуванні, яку вони демонстрували, ніколи раніше не реєструвалися в Австралії.

Кити використовували бульбашкову сітку - це техніка для упіймання криля, коли кит пірнає під дрібних риб, а потім починає видихати повітря, при цьому піднімаючись до поверхні по спіралі.

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Вчені припускають, що можливо в цій зграї були кити з інших популяцій, які ділилися знанням цієї техніки з іншими китами.

Фото ілюстративне: Todd Cravens, Unsplash