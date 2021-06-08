Шторми і висока вологість: блискавка за добу вбила 27 осіб в Індії

В індійському штаті Західний Бенгал за останні 24 години від ударів блискавки загинуло щонайменше 27 людей.

Про це повідомляє The Times of India, передає Укрінформ.

Як зазначається, шторми на півдні Бенгалії та висока вологість спричинили часті удари блискавки.

Водночас така велика кількість жертв пов'язана з тим, що люди продовжували працювати в полі, хоча надзвичайні служби оголосили про підвищений рівень небезпеки.

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За словами місцевих чиновників, жертвами негоди стали жителі шести округів Західного Бенгалу, серед них троє жінок.