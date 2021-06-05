Велика сімка домовилася про глобальний податок для великих корпорацій

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) у суботу, 5 червня, досягли згоди щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15 відсотків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Ми (...) зобов'язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни", - йдеться в заяві, яку підготували на завершення зустрічі міністрів фінансів країн G7.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що Велика сімка погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б "пристосованою до світової цифрової ери". Він наголосив на важливості забезпечити її справедливість, а саме: щоб "відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях".

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".

Водночас міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що 15 відсотків - це "мінімум. За його словами, Франція хоче "амбіційніший рівень оподаткування".

Натомість представники Ірландії висловили "значні застереження" щодо плану Байдена. Ірландська низька 12,5-відсоткова ставка податку спонукала чимало корпорацій, зокрема і таких технологічних гігантів, як Facebook та Google, зробити Ірландію штаб-квартирою для своїх європейських операцій.

У Великій сімці сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.