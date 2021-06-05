У Непалі зафіксували першу смерть від «чорного грибка»

Першою у Непалі жертвою мукормікозу, або «чорного грибка», став 65-річний чоловік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

65-річний померлий чоловік лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні у західному Непалі після того, як йому поставили діагноз скроневого енцефаліту.

«Він помер 3 червня 2021 року. Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукор», - уточнили в МОЗ.

За словами секретаря Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасада Пуделя, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки, померлий не був хворий на COVID-19.

Зараз в Непалі зафіксовано щонайменше десять випадків мукормікозу.

Мукормікоз, або так званий «чорний грибок», - це ускладнення, яке викликає грибкова інфекція. Його симптомами є некротичні ураження в носі й на піднебінні, що спричиняють біль, лихоманку та гнійні виділення з носа.