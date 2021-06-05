Паркувальне місце в Гонконгу продали за рекордні $1,3 мільйона

У Гонконзі паркувальне місце для автомобіля продали за майже 1,3 мільйона доларів, що встановило новий рекорд на місцевому ринку нерухомості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.

Саме паркомісця у 12,5 квадратних метрів розташоване в елітному районі, де будинки коштують понад 10 млн доларів.

Таким чином один квадратний метр коштував близько 74 350 доларів США.

«Це, безумовно, найдорожче місце для паркування автомобілів у Гонконгу», - заявив представник компанії з продажу нерухомості Centaline Property Agency Вільям Лау.

Зазначається, що попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу був встановлений у ще 2019 році. Тоді його ціна сягнула 979 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, Україна посідає шосте місце серед країн з найбільшим зростанням цін на житло за третій квартал 2019 – третій квартал 2020.