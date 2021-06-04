У Сирії зафіксували 17 випадків застосування хімічної зброї
Про це заявив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас, передає Укрінформ з посиланням на АР.
За його словами, організація в ході наступних консультацій з Сирією розгляне питання щодо «присутності нового агента для хімічної зброї, знайденого у зразках, які зібрали у великих контейнерах для зберігання у вересні 2020 року».
Аріас заявив, що направив лист, в якому інформував уряд Сирії про намір надіслати групу ОЗХЗ для розгляду цього питання з 18 травня по 1 червня, і просив візи, але так і не отримав відповіді. За його словами, він повідомив Дамаск, що переносить прибуття на 28 травня.
Не отримавши відповіді з боку Сирії до 26 травня, Аріас сказав, що вирішив відкласти місію до подальшого повідомлення.
Як повідомлялося, слідча група ОЗХЗ оприлюднила другу доповідь, яка підтверджує причетність режиму Асада до застосування 4 лютого 2018 року в м. Саракіб (Сирія) хімічної зброї. У ньому зазначається, зокрема, що сирійські арабські ВПС скинули контейнер з хлористими речовинами, які уразили значну територію. Міжнародна організація визнала це навмисним актом, який призвів до страждань та жертв серед мирного населення Сирії.
Держдеп США випустив доповідь, у якій наголосив, що режим Башара Асада в Сирії досі має достатньо компонентів для виробництва та подальшого застосування хімічної зброї.
У квітні члени Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосували за призупинення ряду прав і привілеїв Сирії в цій організації.