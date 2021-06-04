В Азербайджані авто з журналістами підірвалося на міні, є загиблі
Як передає Укрінформ з посиланням на Day. Az, про це повідомили Генпрокуратура і МВС Азербайджану.
На протитанковій міні підірвався автомобіль із співробітниками ЗМІ, які перебували у відрядженні в Кельбаджарський район. У результаті загинули троє - оператор телеканалу Az TV Сірадж Абишов, співробітник інформаційного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ібрагімов, заступник голови ВВ Кельбаджарського району по адміністративно-територіальному округу села Сусузлуг Аріф Алієв. Крім того, четверо осіб дястали поранення різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.
Ведеться слідство, за фактом події у Військовій прокуратурі Азербайджану порушено кримінальну справу.
«Мінування вірменськими ЗС азербайджанських територій в грубе порушення норм і принципів міжнародного права, в тому числі вимог Женевської конвенції від 1949 року, являє собою продовженням злочинних дій проти громадян Азербайджану», - йдеться в повідомленні.
Кельбаджарський район з 25 листопада 2020 року перейшов під контроль Азербайджану за тристоронньою угодою про припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Як повідомляв Укрінформ, процес розмінування частини Нагірного Карабаху, яку Азербайджан звільнив в листопаді 2020- го, триватиме мінімум 5-7 років.