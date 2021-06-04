Держдеп США побачив прогрес у ядерних перемовинах з Іраном

Державний департамент США вважає прогресивними п’ять раундів переговорів з іранською стороною у Відні щодо повернення до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), однак констатує, що знадобляться й наступні раунди.

Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Факт полягає в тому, що ми досягли прогресу. Попередні раунди (переговорів – ред.) допомогли сформулювати вибір, який Ірану необхідно зробити для того, щоби відновити дотримання зі свого боку ядерної угоди»,- зазначив представник Держдепу.

Він уточнив, що цей вибір Тегерана полягає в тому, щоби пройти ще раз сувору перевірку, забезпечити постійний моніторинг на ядерних підприємствах, запровадити обмеження на наявність важкої води, роботи центрифуг. Усе це, за словами Прайса, має гарантувати, що Іран не зможе отримати ядерної зброї.

Водночас, за словами речника Держдепартаменту США, залишається ще багато питань, які потребують обговорень та узгодження. Крім того, залишається під питанням серйозність та рішучість усіх сторін відновити угоду, додав Прайс.

«П’ятий раунд (переговорів – ред.) щойно завершився. Ми завжди говорили, що ці переговори проходитимуть у кілька раундів. Ми очікуємо, що буде шостий. Я думаю, всі очікують, що будуть і наступні раунди після цього», - зауважив Прайс.

Як повідомляв Укрінформ, Спільний всеосяжний план дій (СВПД) був укладений у Відні 14 липня 2015 року між Іраном та країнами формату Р5+1 (п’ять постійних членів РБ ООН плюс Німеччина), а також ЄС щодо ядерної програми Ірану. Угода передбачала забезпечення іранською стороною прозорості програм мирного атому в обмін на часткове скасування санкцій.

У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з СВПД та запровадив нові пакети жорстких санкцій проти Ірану, після чого Тегеран заявив про поновлення програм, які можуть призвести до появи ядерної зброї. Адміністрація Байдена у 2021 році ініціювала процес повернення до СВПД та розпочала переговори через посередників з іранською стороною у Відні.

Фото: Getty Images