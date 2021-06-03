Унаслідок двох вибухів у Кабулі загинули 8 людей

Щонайменше восьмеро мирних жителів загинули внаслідок двох вибухів в столиці Афганістану Кабулі упродовж дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ariana News.

За даними місцевої поліції, ввечері саморобний вибуховий пристрій спрацював біля пасажирського транспорту в районі Пул-е-Сохта на заході міста. В результаті інциденту загинули четверо осіб, щонайменше п’ятеро були поранені, додали у поліції.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Вибух стався через декілька годин після того, як в районі Чаркала приватний автомобіль був підірваний іншим пристроєм. Внаслідок цього вибуху також загинули щонайменше чотири людини, ще четверо були поранені, заявили у місцевій поліції.