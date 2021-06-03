Індонезія відмовилася від спроб підняти на поверхню зниклу у квітні субмарину

Індонезія припинила намагання підняти на поверхню підводний човен Nanggala, який затонув у квітні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Індонезія припинила зусилля із підйому субмарини Nanggala-402, затонулої у водах поблизу острова Балі”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у ВМС Індонезії подякували усім державам, які надали допомогу у рятувальній операції. “Ми висловлюємо глибоку подяку човнам, які намагалися підняти субмарини з дна”, - сказав командувач силами морської безпеки другого флоту Індонезії Гунг Пита Аліт Джая.

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За його словами, команді вдалося здійснити 20 занурень до субмарини та підняти на поверхню важливі матеріали.

Як повідомлялося, підводний човен "Нангала" брав участь у військових навчаннях біля берегів Балі та перестав виходити на зв'язок 21 квітня. За кілька днів його уламки було знайдено на глибині 839 метрів, хоча конструкція підводного човна розрахована на роботу на глибині не більше за 500 метрів. Усіх 53 членів екіпажу визнано загиблими.

Фото: United States Navy