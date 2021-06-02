На Філіппіни «налетів» тропічний шторм, є загиблі

Філіппіни сьогодні вразив тропічний шторм, що призвів до повені та зсуви ґрунту. У результаті негоди загинуло щонайменше троє людей, тисячі мешканців постраждалих територій тимчасово стали переміщенними особами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP

Негода вирувала на півдні та у центральній частині Філіппін. Синоптики повідомили, що шторм "Чой-ван" знаходиться на північний захід від центральної провінції Масбате зі стійким вітром 65 км/год та поривами зі швидкістю до 90 км/год.

Наразі шторм рухається у північно-західному напрямку та може ослабнути наступної доби, коли буде наближатися до Південно-Китайського моря.

Унаслідок шторму загинуло щонайменше троє людей. Понад 2 600 людей були переміщені, переважно з 18 сіл на півдні країни.