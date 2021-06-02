У США розслідують, чи могли військові «злити» дані про ядерну зброю в Європі

Оборонне відомство США з'ясовує, чи могли його підлеглі спричинити витік даних про американську тактичну ядерну зброю, яка зберігається в Європі.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство Військово-повітряних сил розслідує відповідність інформації, поширеній через навчальні картки», - сказав офіційний представник оборонного відомства США.

Таким чином він прокоментував публікацію Bellingcat про використання військовими США на об’єктах зберігання тактичної ядерної зброї в Європі навчальних карток, розроблених для вивчення секретних протоколів безпеки. За інформацією видання, для полегшення процесу вивчення деякі військові використовували загальнодоступні застосунки, й таким чином багато конфіденційних протоколів потрапили в інтернет.

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У цьому зв’язку Джон Кірбі запевнив, що зараз «уся американська зброя перебуває в безпеці й під захистом».

За даними організації «Кампанія за ядерне роззброєння», наразі близько 150 американських ядерних бомб B-61 зберігаються на складах у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині.