У США розслідують, чи могли військові «злити» дані про ядерну зброю в Європі
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Міністерство Військово-повітряних сил розслідує відповідність інформації, поширеній через навчальні картки», - сказав офіційний представник оборонного відомства США.
Таким чином він прокоментував публікацію Bellingcat про використання військовими США на об’єктах зберігання тактичної ядерної зброї в Європі навчальних карток, розроблених для вивчення секретних протоколів безпеки. За інформацією видання, для полегшення процесу вивчення деякі військові використовували загальнодоступні застосунки, й таким чином багато конфіденційних протоколів потрапили в інтернет.
У цьому зв’язку Джон Кірбі запевнив, що зараз «уся американська зброя перебуває в безпеці й під захистом».
За даними організації «Кампанія за ядерне роззброєння», наразі близько 150 американських ядерних бомб B-61 зберігаються на складах у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині.