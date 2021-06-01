Бойовики у Нігерії зажадали викуп за викрадених школярів

Бойовики, які викрали учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії, зажадали викуп за їх звільнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Vanguard.

За словами директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана, викрадачі вимагають заплатити за звільнення школярів 110 млн найр (близько 270 тисяч доларів).

Директор наголосив, що негайно передав інформацію про вимоги бандитів владі штату Нігер.

Як зазначається, місцевий уряд раніше заявив, що не платитиме викуп за викрадених людей, тож мешканці штату стали самі збирати кошти, аби визволити школярів.

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Раніше повідомлялося, що бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина. Точна кількість викрадених невідома. За словами одного з учителів, зникли 150 дітей, за іншими даними - близько 200.

Фото: Alfa