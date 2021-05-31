Шукали 20 років: у Бангладеш заарештували браконьєра за вбивство бенгальських тигрів

Чоловік, підозрюваний у вбивстві 70 тигрів, які знаходяться під загрозою зникнення, був заарештований у Бангладеш через 20 років розшуку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами поліції, Хабіб Талукдер, відомий як «Тигр Хабіб», був «тривалий час у бігах», на нього було виписано три ордери на арешт.

Він промишляв браконьєрством у мангровому лісі Сундарбанс на кордоні між Індією і Бангладеш. У цьому районі проживає найбільша у світі популяція бенгальських тигрів. У дикій природі залишилося всього кілька тисяч особин.

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Як зазначає видання, торговці на чорному ринку купують шкури бенгалів, кістки і навіть м'ясо для продажу по всьому світу.

Минулого року благодійний фонд дикої природи WWF опублікував дані, що свідчать про те, що після різкого скорочення за останні десятиліття зникаючі популяції тигрів у всьому світі починають відновлюватися.

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