Данія допомагала США шпигувати за Меркель та іншими європолітиками — ЗМІ

Служба військової розвідки Данії допомагала Агентству національної безпеки США (АНБ) стежити за високопосадовцями низки країн, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, з 2012 по 2014 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт датської телекомпанії Danmarks Radio.

Звіт слідує за розслідуванням, проведеним телекомпанією, і включає інтерв'ю з дев'ятьма джерелами. Всі вони, як стверджується, мали доступ до секретної інформації, що зберігається в Службі військової розвідки Данії.

Зазначається, що розвідувальні дані збиралися щодо посадових осіб з Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії. Зокрема прослуховували нинішнього президента та колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра й сьогоднішнього кандидата від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

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Згідно зі звітом, АНБ отримало доступ до текстових повідомлень і телефонних розмов низки відомих осіб, підключившись до датських інтернет-кабелів у співпраці із датською Службою військової розвідки.

Наразі ані міністерство оборони Данії, ані представники служби поки також не прокоментували дану інформацію.

Як повідомляється, схожі звинувачення щодо того, що АНБ прослуховувало телефон Меркель, з'явилися у 2013 році. Інформація, оприлюднена американським інформатором Едвардом Сноуденом, свідчила, що АНБ прослуховувало телефон канцлера Німеччини. Коли звинувачення з’явилися, Білий дім не дав прямого спростування, але сказав, що телефон Меркель не прослуховувався в той час і не буде в майбутньому.

Фото: dpa