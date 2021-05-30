Альпіністи з США та Гонконгу встановили два рекорди зі сходження на Еверест

Наприкінці травня американець Артур Муйр і жителька Гонконгу Цзан Інхунь зійшли на вершину найвищої у світі гори Еверест і встановили по рекорду — як найстаріший житель США, що це зробив, і за найшвидше сходження серед жінок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Зокрема, 75-річний Артур Муйр здійснив сходження на Еверест у складі туристичної групи, організованої американською компанією Madison Mountaineering. Попередній рекорд належав Біллу Бурку, який піднявся на найвищу гору світу у 2009 році у 67-річному віці.

А 45-річна Цзан Інхунь досягла вершини Евересту з базового табору за менш як 26 годин: вона вирушила о 13:20 за місцевим часом 22 травня і прибула о 15:10 23 травня. Це в півтора раза швидше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2017 році Пунджо Янґму Ламою з Непалу. Вона відома тим, що ще у 2017 році стала першою жінкою з Гонконгу, яка піднялася на Еверест.

Як зазначає AFP, упродовж цього альпіністського сезону влада Непалу видала рекордні 408 дозволів на сходження на Еверест. Станом на зараз, за даними управління з питань туризму Непалу, вже близько 350 людей піднялися на вершину гори.

Дозволи продовжують видавати попри спалах коронавірусу, зокрема й серед кількох груп, які планували сходження. За даними The Kathmandu Post, щороку Непал заробляє 4 мільйони доларів, видаючи дозволи на сходження на Еверест.