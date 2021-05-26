В Ірані заборонили до вересня майнити криптовалюту

В Ірані вирішили тимчасово заборонити майнінг криптовалют, таких як біткойн, до вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Block.

На засіданні уряду, що відбулося сьогодні, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що заборона набуває чинності негайно та діятиме до 22 вересня цього року.

Заборону запроваджено, оскільки Іран останнім часом потерпає від значного дефіциту електроенергії у багатьох містах, зокрема столиці країни Тегерані.

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Іранські чиновники регулярно звинувачують "незаконні" криптовалюти у зростанні споживання електроенергії в країні. Сьогодні Рухані заявив, що близько 85% майнінгу криптовалюти в Ірані є незаконним.

Згідно з даними аналітичної фірми Elliptic, в Ірані знаходяться близько 4,5% усіх майнінгів біткойнів. Дешевизна електроенергії в Ірані залучає багато майнерів. Іран також дозволяє використовувати криптовалюти, створені в країні, для оплати імпорту дозволених товарів.