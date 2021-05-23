У Греції продовжують гасити лісову пожежу, яка вирує поблизу Афін

Грецькі пожежники продовжують гасити велику лісову пожежу, яка вже декілька днів вирує поблизу Афін.

Як передає Укрінформ, про це інформує Ekathimerini.

Супутникові знімки Афінської обсерваторії показують, що велика пожежа, що виникла на захід від Афін у середу, до суботи знищила понад 7 000 гектарів землі.

Пожежники досі борються з кількома ізольованими вогнищами станом на неділю.

За оцінками грецької пожежної служби, унаслідок стихії 373 будівлі були частково або повністю зруйновані.

Як повідомлялося, пожежа спалахнула ввечері 19 травня у горах Еранія приблизно за 90 кілометрів на захід від Афін. Вогонь стрімко поширювався, тож майже 20 селищ довелося евакуювати, чимало будинків було пошкоджено.

Τεράστια οικολογική καταστροφή.

Αν οι καπνοί και οι στάχτες από τη φωτιά που έκαψε 70.000 στρέμματα δεν έφταναν στην Αθήνα δεν θα τη μαθαίναμε ποτέ.#μμε_ξεφτιλες #antireport #ΝΔ_ξεφτιλες #κυβερνηση_συμμορια pic.twitter.com/G0oJ6vZRuE — velocity (@velocity2121) May 22, 2021

Попри зусилля 270 пожежників, які мають у своєму розпорядженні 16 літаків, до суботи вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Грецькі пожежники говорять про найбільшу пожежу останніх 20-30 років, яка спалахнула незвично рано, ще навесні. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін охарактеризував пожежу як "екологічну катастрофу".

Фото: Eurokinissi