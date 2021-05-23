У Греції продовжують гасити лісову пожежу, яка вирує поблизу Афін
Як передає Укрінформ, про це інформує Ekathimerini.
Супутникові знімки Афінської обсерваторії показують, що велика пожежа, що виникла на захід від Афін у середу, до суботи знищила понад 7 000 гектарів землі.
Пожежники досі борються з кількома ізольованими вогнищами станом на неділю.
За оцінками грецької пожежної служби, унаслідок стихії 373 будівлі були частково або повністю зруйновані.
Як повідомлялося, пожежа спалахнула ввечері 19 травня у горах Еранія приблизно за 90 кілометрів на захід від Афін. Вогонь стрімко поширювався, тож майже 20 селищ довелося евакуювати, чимало будинків було пошкоджено.
Τεράστια οικολογική καταστροφή.— velocity (@velocity2121) May 22, 2021
Αν οι καπνοί και οι στάχτες από τη φωτιά που έκαψε 70.000 στρέμματα δεν έφταναν στην Αθήνα δεν θα τη μαθαίναμε ποτέ.#μμε_ξεφτιλες #antireport #ΝΔ_ξεφτιλες #κυβερνηση_συμμορια pic.twitter.com/G0oJ6vZRuE
Попри зусилля 270 пожежників, які мають у своєму розпорядженні 16 літаків, до суботи вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Грецькі пожежники говорять про найбільшу пожежу останніх 20-30 років, яка спалахнула незвично рано, ще навесні. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін охарактеризував пожежу як "екологічну катастрофу".
Фото: Eurokinissi