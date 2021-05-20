У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа

На півночі грецького міста Пелопоннес спалахнула масштабна лісова пожежа, яка призвела до евакуації жителів декількох селищ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

За даними місцевих пожежників, вогонь спалахнув ще у середу вночі в сосновому лісі й вже встиг зруйнувати декілька будинків.

Місцева влада евакуювала жителів із селищ Шинос, Вамваке, Агіа Сотіра, Мавролімні, Мазі та Параікевас. Поліція перекрила деякі дороги в регіоні.

Станом на ранок четверга, 20 травня, дим вже дійшов до столиці Афін.

Зазначається, що нині в операції з гасіння стихійного лиха беруть участь 182 пожежника, 62 пожежні автомобілі, 17 літаків та три гелікоптери.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок лісової пожежі поблизу міста Принц Альберт у канадській провінції Саскачеван було оголошено евакуацію мешканців одного з передмість.

Фото: ANA-MPA