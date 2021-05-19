У Молдові почали робити COVID-щеплення всім охочим

У Молдові розпочалася кампанія щеплення проти коронавірусу всіх осіб старших за 18 років.

Про це оголосили у міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

Утім, державний секретар міністерства Денис Чернеля зазначив, що у пріоритеті мають залишатися вразливі верстви населення: люди віком за 60, ті, хто мають хронічні захворювання, та інші групи, що мають щепитися на другому етапі імунізації. Їм, як і раніше, телефонуватимуть та запрошуватимуть на вакцинацію.

Станом на 19 травня у Молдові використали понад 253 тис. доз вакцин проти коронавірусу. Понад 34 тис. осіб вже отримали обидві дози. Для застосування в країні доступні вакцини від AstraZeneca, Sinopharm та SinoVac.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 232 551 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 424 592 летальні, одужали 144 300 869 осіб.

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