Єгипет почав модернізацію Суецького каналу

Адміністрація Суецького каналу розпочала 15 травня роботи із розширення і поглиблення русла каналу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al-Youm Al-Sabia.

Проект розвитку буде реалізований в кілька етапів. Перша фаза включає реалізацію проекту з дублювання каналу з Малими Гіркими озерами.

На ділянці приблизно в 40 км канал планують збільшити на 25%, що зробить його двостороннім і більш безпечним для проходження суден.

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Проект реконструкції каналу націлений на прокладку додаткових 10 км на ділянці з 122-го км до 132-го км, що збільшить довжину північної ділянки з 72 до 82 км, в південній частині буде розширена і поглиблена 30-кілометрова ділянка, починаючи від 132-го кілометра до 162-го кілометра каналу.