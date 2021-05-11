Суецький канал після блокування вирішили розширити та поглибити

Адміністрація Суецького каналу вирішила розширити та поглибити ділянку водойми, яку наприкінці березня заблокував контейнеровоз компанії Ever Given.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на голову Адміністрації Усаму Рабі у вівторок у телезверненні.

Рабі розповів, що планується збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец та районом Гірких озер. Її хочуть розширити на 40 метрів та поглибити на 2 метри.

Окрім того, планується добудувати другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році. Завдяки цьому, судна змогли рухатися каналом в обидва боки. Другу смугу планують продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі сказав, що цей проєкт має бути завершений щонайбільше протягом 24 місяців.

Як повідомлялося, 400-метрове вантажне судно Ever Given 23 березня сіло на мілину у південній частині Суецького каналу, заблокувавши навігацію цією стратегічно важливою для світової торгівлі транспортною артерією. Розблокувати канал вдалося 30 березня.

Влада Єгипту заарештувала вантажне судно компанії Ever Given, яке зазнало аварії та заблокувало рух Суецьким каналом, і вимагає 916 мільйонів доларів США компенсації за завдані збитки.