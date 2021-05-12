З Сектора Гази запустили ще 130 ракет по Тель-Авіву

Воєнізоване крило палестинської радикальної організації "Хамас" угрупування "Бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам" запустило у вівторок пізно ввечері 130 ракет по передмістях Тель-Авіва, що відбулося після ізраїльського авіаудару по Сектору Гази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Бригади "Кассам "наносять свій найбільший ракетний удар по Тель-Авіву та його передмістях 130-ма ракетами, реагуючи на ворожі удари по житлових районах", - цитує агентство заяву палестинських бойовиків.

Як зазначає Reuters, перед цим Ізраїль у вівторок наніс авіаудар по цілям у підконтрольному "Хамасу" секторі Газа. У результатів, зокрема, було зруйновано 13 поверхову будівлю, де знаходилися офіси "Хамасу". Посилаючись на очевидців, агентство зазначає, що за годину до обстрілу з висотки та навколишніх будівель були евакуйовані люди. Інформації щодо ймовірних жертв серед палестинців наразі немає.

У соціальних мережах користувачі опублікували відео сьогоднішнього масштабного обстрілу передмість Тель-Авіва. На них видно, як нічне небо пронизують ракети, а також вибухи – коли ці ракети збиває ізраїльська система протиракетної оборони.

Відповідно до видання Times of Israel, внаслідок нічного ракетного обстрілу передмість Тель-Авіва у вівторок загинула щонайменше одна жінка, декілька людей отримали поранення.

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Через обстріли роботу призупинив аеропорт "Бен Гуріон", рейси тимчасово перенаправляються на Кіпр.

Повідомляється, що через ескалацію у середу в Ізраїлі не працюватимуть школи. Система освіти країни готується до того, що дистанційне навчання триватиме декілька днів.

Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, ближчим часом очікується звернення до нації прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю у зв’язку з ракетними обстрілу з боку сектору Газа. Раніше представники ізраїльської влади не виключали початок проведення широкомасштабної збройної операції проти бойовиків "Хамасу", у тому числі з використанням сухопутних сил.

Як повідомлялося, запекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбулися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 палестинців шпиталізували.

Після цього бойовики організації "Хамас", яка контролює сектор Газа, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили нанесли авіуадури по цілях у секторі Газа. У результаті ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян та 28 палестинців.