США запровадили санкції проти сімох причетних до фінансів «Хізболли»

США запровадили санкції проти сімох причетних до фінансів «Хізболли»

Укрінформ
Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти сімох осіб, причетних до проведення фінансових операцій угруповання "Хізболла" в обхід запроваджених раніше обмежень.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти сімох осіб, причетних до фінансових операцій, пов'язаних з «Хізболлою», з метою подальшого обмеження можливостей угруповання діяти у світовій фінансовій системі»,- зазначається в заяві.

Санкції введені, зокрема, проти директора Центрального фінансового відділу «Хізболли» Ібрагіма Алі Дахера, який контролює загальний бюджет та витрати угруповання. Інші особи, проти яких США запровадили обмеження, використовували особисті рахунки з метою ухилення Хізбалли, а також угруповання «Аль-Кард аль-Хасан» (AQAH) від санкцій.

Як підкреслив у цьому зв’язку держсекретар США Ентоні Блінкен, «Хізболла» становить загрозу як для Сполучених Штатів, так і для союзників. Він закликав інші країни продовжувати заходи щодо обмеження діяльності цієї та інших терористичних організацій.

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«Ми вітаємо країни Європи, а також Південної й Центральної Америки, які впродовж останніх років вживали заходів проти "Хізболли", і закликаємо інші уряди усього світу наслідувати їхній приклад»,- заявив глава Держдепартаменту США.

«Хізболла» - це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація й політична партія. Вона визнана терористичною організацією урядами багатьох країн.

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