США запровадили санкції проти сімох причетних до фінансів «Хізболли»

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти сімох осіб, причетних до проведення фінансових операцій угруповання "Хізболла" в обхід запроваджених раніше обмежень.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти сімох осіб, причетних до фінансових операцій, пов'язаних з «Хізболлою», з метою подальшого обмеження можливостей угруповання діяти у світовій фінансовій системі»,- зазначається в заяві.

Санкції введені, зокрема, проти директора Центрального фінансового відділу «Хізболли» Ібрагіма Алі Дахера, який контролює загальний бюджет та витрати угруповання. Інші особи, проти яких США запровадили обмеження, використовували особисті рахунки з метою ухилення Хізбалли, а також угруповання «Аль-Кард аль-Хасан» (AQAH) від санкцій.

Як підкреслив у цьому зв’язку держсекретар США Ентоні Блінкен, «Хізболла» становить загрозу як для Сполучених Штатів, так і для союзників. Він закликав інші країни продовжувати заходи щодо обмеження діяльності цієї та інших терористичних організацій.

«Ми вітаємо країни Європи, а також Південної й Центральної Америки, які впродовж останніх років вживали заходів проти "Хізболли", і закликаємо інші уряди усього світу наслідувати їхній приклад»,- заявив глава Держдепартаменту США.

«Хізболла» - це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація й політична партія. Вона визнана терористичною організацією урядами багатьох країн.