Словаччина обмежує використання AstraZeneca після смерті 47-річної жінки

Міністерство охорони здоров'я Словаччини заявило у вівторок, що припиняє використання вакцини від компанії AstraZeneca для людей, які отримують перші дози медзасобу в рамках кампанії щеплення від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У міністерстві заявили, що продовжуватимуть використовувати вакцину для тих, хто чекає на введення другої дози, й додали, що розглядають різні альтернативи щодо подальших дій.

Рішення було прийнято після того, як словацький державний регулятор лікарських засобів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, що, ймовірно, було пов'язано зі щепленням медзасобом AstraZeneca.

За даними Worldometer, у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.