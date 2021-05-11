У Білорусі загорівся Будславський костел, обвалився дах

У Білорусі сталася велика пожежа в костелі в Будславі, унаслідок чого обвалився повністю знищений вогнем дах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Повідомлення про задимлення в будівлі костелу в Будславі в Мядельському районі надійшло рятувальникам о 7.47 за місцевим часом. Про подію повідомив ксьондз. На момент загоряння в костелі парафіян не було.

На місці пожежі працюють 13 автоцистерн, 4 автодрабини, 2 автоколінчасті підіймачі, повітрозаправник і насосно-рукавний автомобіль. У ліквідації загоряння беруть участь рятувальники Мядельського, Вілейського, Докшицького, Острівецького районів і Мінська, рятувальники пожежного аварійно-рятувального загону Мінської області.

Як повідомляється на сайті Римсько-католицької церкви в Білорусі, над центральним нефом костелу обвалився дах. За допомогою волонтерів з храму вивезли все можливе: богослужбове начиння, ікони, книги та інші переносні речі. Найбільшу святиню - образ Матері Божої Будславської - перевезено в безпечне місце.

На цей час пожежа в костелі в Будславі локалізована і ліквідується.

Як відомо, Національний санктуарій Матері Божої Будславської - католицький храм в агромістечку Будслав (Мядельський район Мінської області); пам'ятка архітектури та історії.

Костел є місцем щорічного паломництва (2 липня) християн з різних областей Білорусі та Польщі.

Фото: catholic.by