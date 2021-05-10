Корабель США відкрив попереджувальний вогонь у бік іранських катерів – Пентагон

Бойовий корабель Берегової охорони США здійснив близько 30 попереджувальних пострілів двома залпами з кулемета в бік іранських військових катерів, які наблизилися до американського судна в Ормузькій протоці.

Про це повідомив у понеділок речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«На жаль, агресивна поведінка з боку КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) не є чимось новим»,- зауважив представник Пентагону.

Він підкреслив, що американський корабель перебував на міжнародному морському шляху, де простір для маневрів обмежений. До нього наблизились 13 іранських швидкісних катерів, і після попереджувальних залпів вони розвернулися.

Кірбі назвав дії іранської сторони «небезпечними і непрофесійними».

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Як повідомлялося, подібний інцидент стався минулого тижня, коли воєнізовані судна КВІР наблизилися до іншого американського корабля, який також був вимушений відкрити вогонь на попередження. Провокаційні дії з боку Ірану відбуваються в момент, коли Вашингтон і Тегеран ведуть непрямі переговори в Відні щодо відновлення іранської ядерної угоди.

Фото U.S. Navy