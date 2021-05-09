У Туреччині піщана буря закрила сонце і викликала паніку

У результаті шторму та потужної піщаної бурі, що накрила провінцію Конья, зруйновано будівлю автовокзалу, пошкоджено транспортні засоби та житлові будівлі. Стихія викликала паніку серед населення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СNN Türk.

«Сильний вітер зніс будівлю автовокзалу в Джіханбейлі, пошкодивши два автобуси та три автомобілі, які були припарковані поблизу», - повідомляє телеканал.

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У районі Кулу через шторм виникла пилова хмара, видимість упала до нуля. Хмара пилу, що виникла несподівано, викликала паніку серед населення.

Шторм тривав близько години.