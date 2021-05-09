Жертв вибуху біля школи у Кабулі вже 58, щонайменше 150 поранених

Кількість загиблих в результаті вибуху біля жіночої школи у Кабулі зросла до 58 осіб, щонайменше 150 людей поранено.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє Reuters.

За словами очевидців, практично всі жертви були школярками, які поверталися додому після закінчення навчання.

Президент Афганістану Ашраф Гані в суботу звинуватив у нападі повстанців «Талібану», однак представник руху спростував причетність талібів до теракту, заявивши, що угруповання засуджує будь-які напади на мирних жителів Афганістану.

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Сім'ї жертв звинуватили афганський уряд і західні держави в нездатності покласти край насильству і триваючій війні в країні.

Як повідомлялося, 8 травня в результаті вибуху поблизу середньої школи в столиці Афганістану десятки людей загинули і отримали поранення.

Кабул 1 травня було переведено в «режим підвищеної готовності» у зв'язку з очікуванням реакції з боку талібів на відкладення виходу з країни американських військ.

Фото: The New York Times