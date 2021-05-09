Молдова отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

До Молдови із сусідньої Румунії прибули 100,8 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Президентка Молдови Мая Санду, оголосивши про прибуття нової партії вакцини, закликала громадян робити щеплення, аби країна могла швидше повернутися до нормального життя.

"Закликаю усіх громадян вакцинуватися, щоб захистити своє життя та здоров'я і якомога швидше повернутися до нормального життя. Тепер у нас достатньо доз, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше громадян. Дякую, Румуніє!", - написала Санду у Фейсбуці.

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Як повідомлялося, уряд Румунії заявив про намір передати Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

24 квітня Україна отримала від глобальної ініціативи COVAX 367 тис. доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва. 16 квітня до нашої країни надійшли 117 тис. доз вакцини розробки компанії Pfizer.

Фото: Мая Санду/Фейсбук