У Лівії бойовики штурмували штаб-квартиру Ради президента

У столиці Лівії Триполі озброєні бойовики штурмували готель Corinthia Hotel, де засідає Рада президента.

Як передає Укірнформ, про це інформує Al Jazeera.

Речниця Ради Президента Лівії Наджва Віба підтвердила, що озброєні люди штурмували "одну з штаб-квартир, де засідає рада".

Вона повідомила, що унаслідок нападу ніхто не постраждав, оскільки Рада не працює у п'ятницю, вихідний день у Лівії.

У Лівії Рада президента наразі виконує функції голови держави, вона була обрана за сприяння ООН.

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Напад стався на тлі реалізації владою заклику Ради Безпеки ООН до виведення всіх іноземних військ та найманців з території країни.

Фото: Corinthia