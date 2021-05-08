Штати долучилися до глобальної ініціативи протидії екстремізму в мережі

США приєднуються до «Крайстчерчського заклику» задля викорінення терористичного й екстремістського контенту в інтернеті.

Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

«Протидія використанню інтернету терористами й екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом Сполучених Штатів», - зазначила Псакі.

Вона додала, що приєднуючись до «Крайстчерчського заклику», США «не робитимуть кроків, які порушили б свободу слова».

За словами представниці Білого дому, Сполучені Штати охоче візьмуть участь у віртуальному саміті, присвяченому другій річниці цієї ініціативи, який відбудеться 14 травня.

«Крайстчерчський заклик» – глобальне зобов’язання урядів і компаній щодо співпраці у боротьбі з терористичним та екстремістським контентом в інтернеті. Його підписали в Парижі 15 травня 2019 року президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, представники Великої Британії, Канади, Ірландії, Норвегії, Індонезії, Йорданії, Сенегалу. Окрім того, до ініціативи долучилися тодішній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та керівники провідних інтернет-компаній - Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Youtube, Daily Motion, Amazon, Qwant.

Ініціативу названо на честь міста Крайстчерч у Новій Зеландії, де 15 березня 2019 року внаслідо масової стрілянини загинули більш як пів сотні осіб.