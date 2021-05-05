Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду

Парламент Словаччини висловив вотум довіру новому уряду на чолі з прем'єр-міністром Едуардом Гегерою, проголосувавши за програму діяльності Кабміну країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Slovak Spectator.

За програму проголосували 89 депутатів, а 55 – проти.

Документ, в якому була розписана програма діяльності уряду, зосереджений, зокрема, на відновленні країни після пандемії коронавірусу й боротьбі з корупцією, ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

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Перед самим голосуванням Гегер заявив, що нині перед Словаччиною багато викликів через вплив пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, через закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини у Словаччині виникла урядова криза. Прем’єр-міністр Ігор Матович подав у відставку, і на цю посаду був призначений Едуард Гегер.