США відправлять іншим країнам 10% вакцин власного виробництва – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати відправлять приблизно 10% від усіх вакцин власного виробництва іншим країнам для подолання наслідків пандемії.

Про це він сказав у вівторок під час виступу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми взяли на себе зобов’язання відправити 60 мільйонів доз вакцини (проти COVID-19 – ред.) AstraZeneca до інших країн, починаючи з цього місяця до червня. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу», - наголосив Байден.

Він назвав цей крок «важливим гуманітарним зобов’язанням» США – на додаток до участі Америки в програмі COVAX.

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Як повідомляв Укрінформ, вакцина AstraZeneca частково виробляється на фармацевтичних підприємствах на території США, де загалом станом на сьогодні зберігається вже близько 60 мільйонів доз. Водночас, враховуючи достатнє виробництво у США вакцин від Moderna, Phizer та Johnson & Johnson, керівництво країни вирішило не використовувати вироблені препарати AstraZeneca та відправити їх іншим країнам.

Фото: Bloomberg