У США планують вакцинувати 160 мільйонів осіб до 4 липня

Американський президент Джо Байден поставив нову мету для своєї адміністрації щодо протидії коронавірусу, заявивши, що до Дня незалежності США 4 липня необхідно повністю вакцинувати 160 мільйонів американців.

Про це він сказав у вівторок, під час виступу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наша мета – до 4 липня вакцинувати 70% з числа дорослих американців принаймні одним щепленням, і принаймні 160 мільйонів вакцинувати повністю», - підкреслив президент США.

При цьому, він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоби зробити вакцинацію для населення «простішою, ніж будь-коли».

З цією метою в США розгорнуті пункти вакцинації в десятках тисяч аптек по всій країні, у клініках, у тому числі мобільних, громадських центрах та інших установах. Адміністрація Байдена також планує виділити додаткові засоби для сільських закладів охорони здоров’я та забезпечити додаткове фінансування з метою проведення роз'яснювальної роботи серед населення.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати залишаються серед лідерів у світі по кількості вакцинацій. Водночас, американці науковці висловлюють занепокоєння у зв’язку з тим, що країна не зможе досягти колективного імунітету проти коронавірусу через появу нових штамів, а також відмови майже 30% людей від вакцинації у США.