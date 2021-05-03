У Японії потужний торнадо зносив дахи будинків, електроопори та перевертав автівки

У Японії потужний торнадо зносив дахи будинків, електроопори та перевертав автівки

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Укрінформ
У Японії в неділю вирував сильний торнадо, перевертаючи на бік автівки та зносячи дахи будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Japan Times.

Загалом унаслідок стихії постраждало 92 будівлі у префектурі Сідзуока, декілька людей отримали незначні ушкодження.

Зараз японські метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо після того, як багато будівель у місті Макіноха́ра були зруйновані стихією.

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Торнадо зносив також опори мережі електропостачання, що призвело до відключень електрики. Близько 3 200 домашніх господарств постраждали від відключень електроенергії.

Фото: KYODO / Mainichi

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