У Японії потужний торнадо зносив дахи будинків, електроопори та перевертав автівки

У Японії в неділю вирував сильний торнадо, перевертаючи на бік автівки та зносячи дахи будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Japan Times.

Загалом унаслідок стихії постраждало 92 будівлі у префектурі Сідзуока, декілька людей отримали незначні ушкодження.

Зараз японські метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо після того, як багато будівель у місті Макіноха́ра були зруйновані стихією.

Торнадо зносив також опори мережі електропостачання, що призвело до відключень електрики. Близько 3 200 домашніх господарств постраждали від відключень електроенергії.

Фото: KYODO / Mainichi