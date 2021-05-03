Гілларі Клінтон: Тепер Америка має досвідченого президента

Екскандидатка на посаду президента США Гілларі Клінтон дала найвищу оцінку діяльність Джо Байдена в його перші 100 днів у Білому домі.

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це Гілларі Клінтон заявила в ефірі CNN.

«Я б поставила йому п'ятірку (за п'ятибальною шкалою - ред.), а оцінюю я суворо, - сказала Клінтон. - Він зробив кілька речей, продемонструвавши, як повинен діяти президент в Овальному кабінеті, у Білому домі, у всьому світі. З гідністю, цілеспрямованістю, відповідальністю до того, що він каже і як поводиться з людьми, з увагою до деталей».

Команда Байдена, за словами Клінтон, має досвід, аби змусити федеральний уряд працювати належним чином. На її думку, президент «зробив величезну кількість позитивних кроків, щоб не просто повернути минуле, а почати наново».

Серед таких кроків Клінтон назвала план порятунку економіки, а також успішну кампанію вакцинації. Це пояснює високі рейтинги Байдена, причому не лише серед демократів, а й серед незалежних і республіканців, додала вона.

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«Людям не потрібно весь час непокоїтися… Коли вони бачать свого президента по телевізору, їм не треба хитати головою й дивуватися, що президент скаже їм напитися хлорки (від коронавірусу – ред.). Тепер ми маємо зрілого, досвідченого президента, і слава Богу, що він у нас є», - підсумувала Клінтон.

Як повідомлялося, 30 квітня минуло 100 днів, відколи Джо Байден офіційно очолив адміністрацію Сполучених Штатів Америки.