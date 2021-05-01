Італійська поліція затримала двох антивакцинаторів за підпал пункту щеплень

На півночі Італії правоохоронці затримали двох противників вакцинації за підозрою в підпалі центру щеплень проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Politico.

Видання зазначає, що 52-річний Паоло Плуда та 51-річний Нікола Занарделлі були заарештовані за підозрою у скоєнні терористичного акту.

Їх обвинувачують у нападі з використанням "коктейлів Молотова" на центр вакцинації у місті Брешія, унаслідок чого було пошкоджено один з двох павільйонів закладу. Уточнюється, що це сталося 3 квітня.

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Унаслідок нападу сталася пожежа. Однак вакцини, що зберігались у холодильній камері центру, не постраждали.

Як зазначається, обоє зловмисники були ідентифіковані як антивакцинатори.

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