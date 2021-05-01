Від коронавірусу помер лікар-антивакцинатор

У Кенії від коронавірусної хвороби помер очільник Асоціації католицьких лікарів країни Стівен Каранджа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Цей лікар став відомий тим, що виступав проти щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, кілька тижнів тому заявив, що щеплення «абсолютно не потрібні».

Цей лікар сперечався з католицькою церквою з приводу безпеки вакцинації від COVID-19. Органи охорони здоров'я Кенії та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відкидали його твердження.

"(Вакцина - ред.), що розповсюджується у Кенії, була розглянута та визнана безпечною не лише згідно з суворим протоколом ВООЗ, але й кількома іншими регуляторними органами", - заявляли у ВООЗ у відповідь на критику лікаря.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зокрема, виявлено 3 194 337 смертей, одужали 129 328 584 особи.

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