Від коронавірусу помер лікар-антивакцинатор
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Цей лікар став відомий тим, що виступав проти щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, кілька тижнів тому заявив, що щеплення «абсолютно не потрібні».
Цей лікар сперечався з католицькою церквою з приводу безпеки вакцинації від COVID-19. Органи охорони здоров'я Кенії та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відкидали його твердження.
"(Вакцина - ред.), що розповсюджується у Кенії, була розглянута та визнана безпечною не лише згідно з суворим протоколом ВООЗ, але й кількома іншими регуляторними органами", - заявляли у ВООЗ у відповідь на критику лікаря.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зокрема, виявлено 3 194 337 смертей, одужали 129 328 584 особи.
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