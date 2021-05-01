Екстремальна погода: у Китаї через сильні вітри та грози загинули 11 людей

Унаслідок сильного вітру під час грози у місті Наньтун на сході Китаю загинули 11 людей, ще 102 особи отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це пише Global Times.

Як зазначається, сильний вітер під час грози спричинив обвалення будівель, дерев та кидав захоплених стихією людей у річку.

Екстремальна погода охопила дельту річки Янцзи пізно ввечері у п'ятницю, при цьому Наньтун стало одним з найбільш постраждалих міст.

До 8 ранку суботи унаслідок екстремальної погоди загалом постраждали 13 688 людей у кількох містах провінції Цзянсу, спричинивши прямі економічні збитки у понад 16,4 млн юанів.

На піку негоди, у Наньтуні швидкість вітру досягала понад 45 метрів на секунду, а в деяких районах спостерігався град діаметром до 3-х сантиметрів.

Окрім того, 3 050 осіб були евакуйовані внаслідок руйнування їхніх осель.

Як повідомляв Укрінформ, в Індонезії та Східному Тиморі внаслідок повені та зсувів ґрунту, спричинених тропічним циклоном "Сероя", загинули понад 150 людей.