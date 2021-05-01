ФБР викрило екстремістську групу, у якій орудував ексзаступник шерифа

Федеральне бюро розслідувань США викрило діяльність екстремістської групи, якою заправляв колишній заступник шерифа округу Вілкінсон штату Джорджія

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NBC News.

За даними офісу прокурора центрального округу Джорджії, 28-річний Коді Річард Гріггерс з міста Монтроуза визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення – у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї, і йому загрожує до 10 років в'язниці й штраф до 250 000 доларів.

Агенти ФБР виявили месиджі Гріггерса в груповому чаті під назвою Shadow Moses, або Shadmo, у якому обговорювалася підготовка повстанців, зокрема щодо зброї, бойового спорядження та методів виживання. Колишній заступник шерифа стверджував у цих чатах, як він «виготовляв і набував незаконну вогнепальну зброю, вибухові речовини й глушники», ідеться в заяві прокуратури.

Він хвалився побиттям чорношкірого, заявивши, що це було «солодким зняттям стресу».

Під час серії повідомлень, коли члени групи обговорювали можливу громадянську війну і вбивство ліберальних політиків, Гріггерс написав: «Проте якщо це відомі ліберали, то вони не можуть бути застреленими, не ставши мучениками», - ідеться в матеріалах слідства. Гріггерс нібито сказав, що було б краще, якби в нападі звинувачували «кольорових» і якби це було зроблено за допомогою мачете, аби не можна було відстежити походження зброї.

У листопаді минулого року агенти обшукали будинок Гріггерса й поліцейський автомобіль й виявили 11 нелегальних одиниць вогнепальної зброї, у тому числі кулемет зі стертим серійним номером, що зберігався в патрульній машині.

Вирок Гріггерсу планують оголосити 6 липня. За даними Міністерства юстиції, його затримали на досудовому слуханні ще в листопаді, і він досі перебуває під вартою.