Польща на хвилину порушила авіапростір Білорусі і пояснила, що ненавмисно

Міністерство оборони Білорусі звинуватило Польщу у порушенні бойовим гелікоптером Мі-24 повітряного простору країни.

В оперативному командуванні ЗС Польщі визнали, що це порушення було “випадковим”, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомили у міноборони РБ, 29 квітня в 02:02 в районі населеного пункту Козловичі (Брестська область) засоби радіолокаційної розвідки і ППО виявили повторне упродовж місяця порушення кордону країни з боку Польщі. Як зазначається, гелікоптер-порушник Мі-24 на хвилину залетів на територію країни і повернувся на польську територію в районі населеного пункту Требунь.

У зв'язку з цим до міноборони Білорусі було викликано аташе з питань оборони при посольстві РП в Білорусі, якому висловлено протест і заявлено про необхідність проведення розслідування за даним фактом і поінформування Мінська про його результати. Польському військовому дипломату також вказано на відсутність до цього часу результатів розслідування подібного інциденту, який мав місце 12 квітня.

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у Твітері, що напередодні під час виконання стандартного патрулювання у рамках дій Повітряних сил Польщі “сталося порушення у повітряному просторі державного кордону з Білоруссю”.

“Інцидент не мав навмисного характеру, випадок мав випадковий і короткостроковий характер”,- йдеться в заяві польського командування.

Як інформувалося, 13 квітня на схожі закиди Мінська міноборони Польщі повідомляло, що військові повітряні судна країни 12 квітня ввечері не виконували польотів поблизу державного кордону між Польщею і Білоруссю.

Відносини між Варшавою і Мінськом останнім часом різко погіршилися. У березні Білорусь оголосила персонами non grata трьох польських дипломатів, Польща відповіла дзеркальними кроками. Крім того, останнім часом білоруська влада затримала й арештувала багатьох діячів польської національної меншини, а також журналістів телеканалу "Белсат" з центральним офісом у Варшаві.

Варшава не визнає результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні минулого року.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово арештовує їх.

Легітимності режиму Лукашенка не визнали ЄС, США, Україна та більшість демократичних країн світу.