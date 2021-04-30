Сенат США затвердив Білла Нельсона на посаду глави NASA

Сенат США затвердив Білла Нельсона на посаду глави NASA

Укрінформ
Колишній сенатор від штату Флорида Білл Нельсон отримав підтримку верхньої палати Конгресу США щодо призначення на посаду глави Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Голосування в Сенаті відбулося в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, 78-річний Нельсон стане 14-м керівником американського космічного агентства. Він змінить на цій посаді Джима Брайденстайна, призначеного у 2018 році президентом Трампом.

Читайте також: Байден планує призначити главою NASA екссенатора Нельсона - ЗМІ

Нагадаємо: Білл Нельсон виріс у штаті Флорида, неподалік мису Канаверал, де розташований відомий американський космодром. Він має юридичну освіту, прослужив шість термінів у Палаті представників з 1979 по 1991 рік. З 2000 по 2018 рік Нельсон представляв свій штат у Сенаті США.

Фото: Bill Ingalls/NASA

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-