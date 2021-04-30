Сенат США затвердив Білла Нельсона на посаду глави NASA

Колишній сенатор від штату Флорида Білл Нельсон отримав підтримку верхньої палати Конгресу США щодо призначення на посаду глави Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Голосування в Сенаті відбулося в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, 78-річний Нельсон стане 14-м керівником американського космічного агентства. Він змінить на цій посаді Джима Брайденстайна, призначеного у 2018 році президентом Трампом.

Нагадаємо: Білл Нельсон виріс у штаті Флорида, неподалік мису Канаверал, де розташований відомий американський космодром. Він має юридичну освіту, прослужив шість термінів у Палаті представників з 1979 по 1991 рік. З 2000 по 2018 рік Нельсон представляв свій штат у Сенаті США.

Фото: Bill Ingalls/NASA