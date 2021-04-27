Частина опозиційних сил припинила бойкот парламенту Грузії: депутати, які підписали план президента Європейської ради Шарля Мішеля, прийшли в будинок законодавчого органу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Опозиціонери мають взяти участь в ініціюванні законопроєкту про амністію, який стосуватиметься порушень і затримань, пов'язаних з протестами 20 червня 2019 року.

Зазначається, що документ Шарля Мішеля підписали і, відповідно, до роботи парламенту мають підключитися: партія «Лело» (чотири мандати), партія «Стратегія Агмашенебелі» (три мандати), лідер партії «Гірчи - Більше свободи» Зураб Джапарідзе, лідер «Республіканської партії» Хатуна Самнідзе, як індивідуальні депутати парламенту - Саломе Самадашвілі, Давид Бакрадзе, Григол Вашадзе, Армаз Ахвледіані і Шалва Шавгулідзе.

У парламенті Грузії також представлені партія «Гірчи» (три мандати), партія «Громадяни» (два мандати), «Європейські соціалісти» (чотири мандати), соратники експрем'єра Георгія Гахарії (шість мандатів).

Частина опозиції, в тому числі найбільша опозиційна партія «Єдиний національний рух», продовжує бойкот парламенту, який може припинитися після звільнення лідера партії Ніки Мелії.

Вибори в парламент відбулися у Грузії 31 жовтня 2020 року. За їх підсумками правляча партія «Грузинська мрія» отримала 90 мандатів, а ще вісім опозиційних партій - 60. Однак опозиційні партії заявили, що вважають результати виборів сфабрикованими, і відмовлялися від участі в роботі парламенту.

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Як повідомлялося, 19 квітня в резиденції президента Грузії відбулося підписання документа, представленого партіям президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. План вирішення політичної кризи передбачає звільнення з ув'язнення голови ЄНР Ніки Мелії та співвласника телеканалу «Мтаварі» Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи у сфері правосуддя; перерозподіл повноважень у парламенті. У документі зазначається, що дострокові парламентські вибори пройдуть у Грузії в 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади «Грузинська мрія» не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, мають припинити бойкот парламенту.

Фото: RFE/RL