У Нідерландах 27 квітня традиційно відзначають День короля. Цього дня король Нідерландів Віллем-Олександр святкує свій День народження, і сьогодні йому виповнилося 54 роки.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, через коронавірус гучне святкування скасовано.

Однак це не завадило мешканцям країни вбратися в помаранчевий, адже саме цей колір - символ Оранської династії, яка править в Нідерландах. Також на своїх будинках нідерландці повісили державні прапори Королівства Нідерланди та памаранчеві стрічки. У парках та скверах цілими родинами влаштували пікніки. А також плавають на човнах каналами, зокрема, Гааги та Амстердама. Помаранчеві прапорці почепили навіть на трамваї та автобуси.

У Нідерландах святкують День короля / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

За традицією, щороку для святкування король із усією родиною обирає місто і виходить до народу, щоб потиснути руки та подякувати за привітання. Цього року королівська родина відвідує Ейндховен.

Як і минулого року через коронавірус святкування відбувається в режимі онлайн.

День короля у Нідерландах відзначають з 1885 року - тоді було прийнято рішення призначити день народної єдності 31 серпня, відсвяткувавши відразу і День принцеси - день народження принцеси Вільгельміни. Згодом, коли Вільгельміна в 1890 році зайняла престол, свято перейменували в День королеви. Наступною королевою Нідерландів стала її дочка Юліана, вона зайняла престол в 1949 році, а днем її народження було 30 квітня. Її наступниця - королева Беатрікс - вирішила не змінювати дату 30 квітня в пам'ять про свою матір.

Окрім того, день народження Беатрікс припадав на 31 січня, що було не дуже вдалим днемдля традиційних в День королеви урочистостей і масових свят. У 2013 році правляча королева країни Беатрікс офіційно зреклася престолу на користь свого старшого сина Віллема-Олександра, принца Оранського. Таким чином, на зміну Дню королеви прийшов День короля.