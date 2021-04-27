Нашпигований вибухівкою човен атакував порт у Саудівській Аравії

За допомогою човна, нашпигованого вибухівкою, яким управляли на відстані, був атакований порт міста Янбу-ель-Бахр на узбережжі Червоного моря, у Саудівській Аравії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Влада Саудівської Аравії стверджує, що перехопила та знищила небезпечний човен.

Напад стався на тлі атак Ірану та Ізраїлю проти суден один одного у регіоні, а також на тлі бойових дій у Ємені, в яких беруть участь збройні сили Саудівської Аравії.

Однак єменські повстанці-хусити, які раніше неодноразово атакували Саудівську Аравію за допомогою безпілотників та човнів з вибухівкою, не взяли на себе відповідальність за напад у Янбу-ель-Бахр.

Як повідомлялося, 25 квітня на нафтовому танкері біля сирійського узбережжя сталася пожежа, причиною якої могла стати атака безпілотника.

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