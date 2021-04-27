Населення Штатів за десять років зросло на 22 мільйони - перепис

Кількість людей, які постійно проживають на території Сполучених Штатів, збільшилася з 2010 року на 7,4% й зараз перевищує 331 мільйон осіб.

Такі дані оприлюднило Бюро перепису населення США (CENSUS), передає Укрінформ.

«За результатами перепису, населення США станом на 1 квітня 2020 року становило 331 449 281 особу», - зазначається в повідомленні. Уточнюється, що йдеться про загальну кількість мешканців 50 штатів та округу Колумбія.

У порівнянні з даними десятирічної давнини кількість людей, які постійно мешкають у США, збільшилась на 22,7 мільйона осіб, або на 7,4%.

Нові офіційні результати перепису вплинуть на розподіл сил у Палаті представників США, 435 місць якої заповнюються відповідно до населення окремих штатів. Так, сім штатів втратять у нижній палаті по одному представнику - Нью-Йорк, Пенсильванія, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Західна Вірджинія й Каліфорнія. Водночас п’ять інших отримають більше на одного депутата - Північна Кароліна, Флорида, Колорадо, Орегон і Монтана. А Техас - навіть на двох.

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Крім того, нові дані про населення вплинуть на чисельність виборщиків під час президентських виборів, яка прив’язується до кількості законодавців у Конгресі. Так, якщо розглядати результати останніх виборів у країні, то, за новими підрахунками, Джо Байден переміг би Дональда Трампа з підтримкою 303 (замість 306) виборщиків.

Раніше повідомлялося, що за даними перепису населення 2010 року, в США було зареєстровано 308,745 млн осіб.